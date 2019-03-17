У фанатов "Реала" отобрали баннера с критикой Переса

Теги реал мадридфлорентино перес

У фанатов "Реала" отобрали баннера с критикой Переса

В матче 28-го тура чемпионата Испании "Реал" - "Сельта" (2:0) фанаты королевского клуба вывесили баннеры с критикой президента Флорентино Переса, сообщает AS.

По сведениям издания, надписи на баннерах гласили - "Флорентино, уходи" и "Флорентино виновен". Впрочем, служба безопасности стадиона довольно быстро отобрала баннеры у болельщиков.

Напомним, что после 28 туров "Реал" занимает третье место в чемпионате Испании. Также клуб вылетел из Кубка Испании и Лиги Чемпионов.

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