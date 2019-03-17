У фанатов "Реала" отобрали баннера с критикой Переса
В матче 28-го тура чемпионата Испании "Реал" - "Сельта" (2:0) фанаты королевского клуба вывесили баннеры с критикой президента Флорентино Переса, сообщает AS.
По сведениям издания, надписи на баннерах гласили - "Флорентино, уходи" и "Флорентино виновен". Впрочем, служба безопасности стадиона довольно быстро отобрала баннеры у болельщиков.
Напомним, что после 28 туров "Реал" занимает третье место в чемпионате Испании. Также клуб вылетел из Кубка Испании и Лиги Чемпионов.
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|Команда
|М
|О
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|Барселона
|27
|63
|2
|Атлетико Мадрид
|28
|56
|3
|Реал Мадрид
|28
|54
|4
|Хетафе
|27
|45
|5
|Алавес
|28
|44
|6
|Севилья
|27
|40
|7
|Валенсия
|27
|39
|8
|Бетис
|27
|39
|9
|Атлетик Бильбао
|28
|37
|10
|Реал Сосьедад
|28
|36
|11
|Эйбар
|27
|35
|12
|Жирона
|28
|34
|13
|Эспаньол
|27
|34
|14
|Леганес
|28
|33
|15
|Леванте
|28
|31
|16
|Реал Вальядолид
|27
|26
|17
|Вильярреал
|27
|26
|18
|Сельта Виго
|28
|25
|19
|Райо Вальекано
|27
|23
|20
|Уэска
|28
|22