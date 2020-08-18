У Фарфана есть четыре предложения из МЛС

Бывший нападающий московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан, скорее всего, продолжит карьеру в МЛС.

По информации AS, в услугах 35-летнего футболиста заинтересованы сразу четыре клуба из США и Канады.

Речь идёт об "Интере Майами", "Портленд Тимберс", "Нью-Йорк Сити" и "Монреаль Импакт".

Напомним, что сейчас Фарфан является свободным агентом, поэтому присоединится к новой команде бесплатно.

У перуанца два приоритета при выборе клуба - это амбиции бороться за трофеи и гарантия игровой практики.

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