У Феллаини подозрение на травму связок колена

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал травму полузащитника национальной команды Маруана Феллаини.

Напомним, что 29-летний хавбек получил повреждение колена в матче квалификации ЧМ-2018 против Боснии и Герцеговины.

"Мы все беспокоимся из-за Феллаини. Боюсь, что он мог травмировать связки" - цитирует Мартинеса Sky Sports. | http://soccernews.ru