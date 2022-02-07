У "Фиорентины" нет предложений по Кокорину
Фото твиттер "Фиорентины"
Интерес к нападающему "Фиорентины" Александру Кокорину так и не появился ни у одного клуба.
По информации La Nazione, "фиалки" смирились с отсутствием предложений по россиянину, поэтому намерены просто расторгнуть с ним контракт.
Напомним, что соглашение скандального форварда с итальянским клубом рассчитано до 2024 года. Его зарплата составляет 1,7 миллиона евро.
В текущем сезоне Кокорин поучаствовал в 6 матчах "Фиорентины", результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость - 2 миллиона евро.
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