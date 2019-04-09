У Фирмино больше результативных действий в последних двух розыгрышах ЛЧ, чем у Месси

Сегодня, 9 апреля, "Ливерпуль" встречается с "Порту" в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов (2:0, второй тайм). Об этом сообщает Opta.

Первый гол был забит на 5-й минуте Наби Кейта с точной передачи Роберто Фирмино, который на 26-й минуте встречи удвоил преимущество.

По данным источника, Фирмино довел число результативных действий в последних двух розыгрышах Лиги чемпионов (2017/18 и 2018/19) до 20. Больше только у Криштиану Роналду (24). У Месси - 19.

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