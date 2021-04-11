У Флорентино Переса может появиться конкурент за "трон Реала"! Бизнесмен Энрике Рикельме взорвал Испанию своими заявлениями

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У Флорентино Переса может появиться конкурент за "трон Реала"! Бизнесмен Энрике Рикельме взорвал Испанию своими заявлениями

Флорентино Перес стал синонимом успехов "Реала" в последнее десятилетие. Второй по продолжительности правления глава в истории "бланкос" не сталкивался с конкуренцией после победы на выборах 2009-го. Сосиос мадридского гранда все устраивало: команда выиграла 4 Лиги Чемпионов, столько же клубных ЧМ, 3 чемпионата Испании в эпоху ненасытного к трофеям Лео Месси. Очередной электоральный процесс рисковал превратиться в обычную фикцию, однако у Переса неожиданно появился молодой и харизматичный соперник. Энрике Рикельме – 32-летний бизнесмен из Аликанте, основатель энергетического гиганта Cox Energy, который специализируется на фотоэлектрической и солнечной энергии. Рикельме начал работать, когда достиг совершеннолетия, на предприятиях по производству наполнителей и цемента, которыми владела его семья. Получил степень магистра в области коммерческого управления и маркетинга. В прошлом году Рикельме попал в список 100 самых креативных испанцев в мире бизнеса. Его компания также инвестирует в недвижимость, торговые центры, инфраструктуру.

Во время кризиса недвижимости (2010) молодой человек отправился в Бразилию в поисках интересных проектов. Короткая остановка в Панаме полностью изменила его жизнь. Там он познакомился с будущими партнерами, инвестировал в бетонный завод, был де-факто единственным поставщиком специального песка, который использовался для строительства канала. "Тогда я вообще не понимал в энергетике", – признается Рикельме. Солнечная электростанция мощностью 500 МВт должна была стать дебютным проектом испанца в Центральной Америке, но ничего не получилось. Он проиграл тендер серьезным компаниям. Похожая ситуация случилась в Гватемале. Но Рикельме не опускал руки; более того, сын бывшего менеджера "Реала" во временной администрации Висенте Болуда окончательно убедился: будущее – за возобновляемыми источниками энергии.

Он настаивает, что был одним из первых испанских бизнесменов в этом секторе. Благодаря проекту в "Атакама" (Мексика) холдинговая компания Cox Energy производит 4500 МВт в Латинской Америке – это монополист региона с собственным европейским подразделением (Ibox Energy). Нынешние активы Рикельме оцениваются в 400-500 миллионов долларов. Немало! Например, строительный магнат Флорентино за всю свою жизнь заработал "всего" 1,2 млрд евро, если верить информации Celebrity Net Worth. Правда, Энрике не собирается вкладываться в обескровленный пандемией клуб из собственного кармана, у него есть стратегия. "Флорентино Перес выигрывал чемпионаты и ЛЧ, пригласил лучших игроков планеты. Позитива действительно хватает, хотя со многими вещами я не согласен. Перес создал Мадрид 2.0, но сейчас нужно перейти к версии 3.0. Он произвел революцию спортивного проекта, а мы выступаем за глобализацию бренда. Хотим масштабной перестройки на всех уровнях путем привлечения новых спонсоров и профессионалов. Мадрид – важнейший футбольный клуб в мире. Зато наша цель – крупнейший спортивный клуб планеты. Реалу, как учреждению, нужны серьезные изменения. Нынешняя система управления – сильно устарела. Глобальный клуб не отправляется в турне по Соединенным Штатам. Мы имеем детальный план по увеличению доходов почти втрое в течение следующих 8 лет".

Резонансное интервью Рикельме на радио COPE мгновенно облетело всю Испанию. Валенсийский бизнесмен сделал ряд громких заявлений относительно будущего Зизу возвращения Роналду и трансфера Холланд: "Зидан не был бы моим тренером. Мы рассматриваем другой профиль специалиста. Мне лично очень нравится Клопп. Тот же Рауль хорошо выполняет свою работу. Мой потенциальный спортдир общался с Райолой. Мы просто спросили о ситуации с Холандом, и представитель норвежца все объяснил. Они надеются получить хорошее предложение, прежде всего для "Боруссии". Скорее всего, Эрлинг останется в Германии до лета 2022-го. Райола не называл тех сумм, которые появляются в печати (40 млн комиссионных для себя и отца игрока, как говорят СМИ). Роналду? Вернул бы португальца без колебаний, ведь он многое сделал для нашего клуба. Нет старых или молодых игроков, есть хорошие или плохие футболисты. К слову, я с огромным удовольствием наблюдаю за игрой Мбаппе. Это невероятный парень, которому нашлось бы место в Мадриде. Впрочем, сначала стоит навести порядок со счетами".

Рикельме ведет активный образ жизни, дружит с известными певцами и голливудскими актерами. В прошлом году он побывал на приеме у самого Понтифика. В его социальных сетях – лидер "Барсы" Лео Месси, турецкий повар Нусрет Гёкче или король Испании Филипп IV. Словом, популярность Энрике точно соответствует статусу мадридского суперклуба. Единственная проблема – сроки. Гений возобновляемой энергетики обвиняет действующего босса "Реала" в форсировании выборов. "Только обо мне вспомнила пресса, Флорентино созвал комиссию, в разгар сезона! Он навредил не только мне, но и другим кандидатам, тем же сосиос, которые давно не голосовали. Не знаю, успею ли подготовиться в сжатые сроки. Если бы выборы проходили в июне, что более логично, я бы баллотировался на 100 процентов", – жалуется Рикельме. Отметим, что все желающие посоревноваться с Пересом должны присоединиться к гонке до 12 апреля. Сами же выборы запланированы на 29 апреля.

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников

Игорь Малиенко soccernews.ru
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