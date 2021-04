У Флорентино Переса может появиться конкурент за "трон Реала"! Бизнесмен Энрике Рикельме взорвал Испанию своими заявлениями

Флорентино Перес стал синонимом успехов "Реала" в последнее десятилетие. Второй по продолжительности правления глава в истории "бланкос" не сталкивался с конкуренцией после победы на выборах 2009-го. Сосиос мадридского гранда все устраивало: команда выиграла 4 Лиги Чемпионов, столько же клубных ЧМ, 3 чемпионата Испании в эпоху ненасытного к трофеям Лео Месси. Очередной электоральный процесс рисковал превратиться в обычную фикцию, однако у Переса неожиданно появился молодой и харизматичный соперник. Энрике Рикельме – 32-летний бизнесмен из Аликанте, основатель энергетического гиганта Cox Energy, который специализируется на фотоэлектрической и солнечной энергии. Рикельме начал работать, когда достиг совершеннолетия, на предприятиях по производству наполнителей и цемента, которыми владела его семья. Получил степень магистра в области коммерческого управления и маркетинга. В прошлом году Рикельме попал в список 100 самых креативных испанцев в мире бизнеса. Его компания также инвестирует в недвижимость, торговые центры, инфраструктуру.

Enrique Riquelme will be Real Madrid's presidential candidate this summer. The 32-year-old millionaire and CEO of COX Energy has decided to compete against Florentino Perez. [@Forbes] pic.twitter.com/azmqyHxM7h