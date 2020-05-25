У форварда "Атлетико" Фелиша выявлено повреждение связки колена

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У форварда "Атлетико" Фелиша выявлено повреждение связки колена

У форварда "Атлетико" Жоау Фелиша растяжение медиальной коллатеральной связки левого колена низкой степени тяжести. Об этом сообщается на официальном сайте испанского клуба.

По данным источника, 20-летний футболист прошел медобследование в Университетской клинике Наварры. В скором времени станет известно, насколько выбыл игрок, а также план лечение. Возможно, футболист пропустит сезон, который в скором времени будет возобновлен.

В этом сезоне нападающий участвовал в 20 матчах Ла Лиги, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

А еще: Экс-игрок сборной Португалии оценил шансы Фелиша на выигрыш "Золотого мяча"| http://soccernews.ru
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