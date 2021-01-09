У форварда "Манчестер Юнайтед" обнаружен коронавирус

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Факундо Пельистри сдал положительный тест на COVID-19.

Пресс-служба "красных дьяволов" сообщила, что 19-летний уругваец после выявления коронавируса находится в изоляции.

В октябре "МЮ" купил перспективного форварда у "Пеньяроля" за 8,5 миллионов евро.

Пельистри пока выступает за молодёжные команды "Юнайтед", его дебюта за основу ещё не состоялось.

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