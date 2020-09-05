У форварда "Севильи" обнаружен коронавирус

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У форварда "Севильи" обнаружен коронавирус

Нападающий "Севильи" Мунир Эль-Хаддади сдал положительный тест на коронавирус.

Как сообщает официальный сайт андалусийского клуба, болезнь у футболиста протекает бессимптомно - он находится в изоляции и чувствует себя нормально.

Таким образом, форвард пропустит как предсезонную подготовку, которая стартует в воскресенье, так и начало розыгрыша Примеры, запланированное на ближайшую пятницу.

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