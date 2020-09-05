У форварда "Севильи" обнаружен коронавирус
Нападающий "Севильи" Мунир Эль-Хаддади сдал положительный тест на коронавирус.
Как сообщает официальный сайт андалусийского клуба, болезнь у футболиста протекает бессимптомно - он находится в изоляции и чувствует себя нормально.
Таким образом, форвард пропустит как предсезонную подготовку, которая стартует в воскресенье, так и начало розыгрыша Примеры, запланированное на ближайшую пятницу.
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|20
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|4
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|Хетафе
|20
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|6
|Реал Сосьедад
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|Валенсия
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|Атлетик Бильбао
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|Бетис
|20
|27
|12
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|Осасуна
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|Реал Вальядолид
|20
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|16
|Эйбар
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