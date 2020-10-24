У форварда "Зенита" Азмуна подозрение на коронавирус
Нападающий питерского "Зенита" Сердар Азмун не сыграет в сегодняшнем матче 12-го тура РПЛ против "Рубина".
Как сообщили в пресс-службе "сине-бело-голубых", иранец после выходного почувствовал лёгкое недомогание, из-за чего его изолировали от команды.
25-летний футболист сдал тест на COVID-19, но его результаты пока не готовы.
В текущем сезоне Азмун сыграл за "Зенит" 13 матчей, забил 6 голов и сделал 1 ассист.
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