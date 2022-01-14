У футболиста "Динамо" выявлен коронавирус

Фото инстаграм "Динамо"

Фланговый полузащитник московского "Динамо" Диего Лаксальт выбыл из строя из-за болезни, сообщает Sport24.

По информации источника, 28-летний футболист сдал положительный тест на COVID-19.

Коронавирус у уругвайца протекает бессимптомно. По этой причине он пропускает старт сборов "бело-голубых" в Катаре.

Лаксальт из-за травмы не играет за "Динамо" с 12 сентября. В текущем сезоне он провёл 7 матчей, результативными действиями не отличался.

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