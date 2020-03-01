У футболиста российского клуба не обнаружен коронавирус

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У футболиста российского клуба не обнаружен коронавирус

Футболист Давид Беров, который выступает за любительский клуб "Мегамужики", заявил, что у него не обнаружен китайский коронавирус COVID-19.

"Сегодня окончательно выяснили, что диагноз не подтверждён. Главврач не просил никого обманывать, наоборот сказал говорить все как есть. Так что это неправда", - приводят слова Берова российские СМИ.

Ранее сообщалось, что Беров вернулся в Москву из Милана. В больнице его изначально поместили в общую палату. После подозрения на коронавирус футболиста перевели в отдельную палату.

Не пропустите: В Москве футболиста с коронавирусом поместили в общую палату. | http://soccernews.ru
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