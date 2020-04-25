У футболиста "Спортинга" обнаружили коронавирус

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У футболиста "Спортинга" обнаружили коронавирус

Лиссабонский "Спортинг" объявил о заражении одного из игроков команды коронавирусной инфекцией.

Сообщается, что болезнь проходит без симптомов. Имя футболиста "львы" предпочли не называть.

Из-за пандемии чемпионат Португалии находится на паузе с 12 марта.

Всего в мире коронавирусом заболели более 2,8 миллиона человек, почти 200 тысяч из них умерли.

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