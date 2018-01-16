У Габулова может появиться конкурент из Украины

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У Габулова может появиться конкурент из Украины

"Брюгге" нацелился на украинского вратаря "Бешикташа" Дениса Бойко, сообщает Fanatik.

По сведениям издания, бельгийский клуб намерен арендовать 29-летнего стража ворот до конца текущего сезона.

Напомним, что недавно "Брюгге" пополнился российским голкипером Владимиром Габуловым.

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