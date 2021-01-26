У Гаттузо есть десять дней на улучшение результатов "Наполи"
Руководству "Наполи" не нравится то, как выступает команда в последнее время. По информации Football Italia, президент клуба Аурелио Де Лаурентис дал главному тренеру Дженнаро Гаттузо десять дней на улучшение результатов.
Как сообщается, если этого не случится, то Гаттузо, который работает с командой с 2019 года, может сменить Рафаэль Бенитес, уже тренировавший клуб из Неаполя. Со специалистом уже созвонился Де Лаурентис.
Напомним, неаполитанцы проиграли дважды за 4 дня. Сначала уступили "Ювентусу" в матче за Суперкубок Италии (0:2), а в воскресенье неожиданно проиграли на выезде "Вероне" 1:3.
В текущем сезоне Серии А "Наполи" пока идет на 6 месте, набрав 34 очка в 18 матчах. От идущего первым "Милана" отставание составляет 9 баллов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17