У Гаттузо есть десять дней на улучшение результатов "Наполи"

Теги дженнаро гаттузонаполирафаэль бенитес

У Гаттузо есть десять дней на улучшение результатов "Наполи"Руководству "Наполи" не нравится то, как выступает команда в последнее время. По информации Football Italia, президент клуба Аурелио Де Лаурентис дал главному тренеру Дженнаро Гаттузо десять дней на улучшение результатов.

Как сообщается, если этого не случится, то Гаттузо, который работает с командой с 2019 года, может сменить Рафаэль Бенитес, уже тренировавший клуб из Неаполя. Со специалистом  уже созвонился Де Лаурентис.

Напомним, неаполитанцы проиграли дважды за 4 дня. Сначала уступили "Ювентусу" в матче за Суперкубок Италии (0:2), а в воскресенье неожиданно проиграли на выезде "Вероне" 1:3.

В текущем сезоне Серии А "Наполи" пока идет на 6 месте, набрав 34 очка в 18 матчах. От идущего первым "Милана" отставание составляет 9 баллов.

Читать также: В "Спартаке" отреагировали на информацию об интересе к защитнику "Наполи" Малькуи | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Локомотив" объявил об уходе Жалолиддинова

"Локомотив" объявил об уходе Жалолиддинова

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов