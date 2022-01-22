У Газизова может быть несколько расписок от владельца "Спартака" Федуна
Фото твиттер "Уфы"
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов проговорился, что у него есть несколько расписок от владельца "Спартака" Леонида Федуна.
Напомним, что одна из них касается передачи менеджеру 10 процентов акций "красно-белых" в случае увольнения.
"Насколько мне мешает жить разбирательство со "Спартаком"? Проблема в том, что приходится работать с юристами, но это не так много занимает времени. У меня есть позиция, по которой они работают. Моя позиция такая – меня просто взяли и обманули.
Когда мы расходились с Леонидом Арнольдовичем Федуном, был пункт, что при выплате всех мне причитающихся моментов я должен отдать все расписки, которые у меня есть. Там даже так написано. Сколько их? Я не буду об этом говорить. Мы пока работаем по одной", - сказал Газизов.
Функционер работал в "Спартаке" с июля по декабрь 2020 года. Впоследствии он вернулся в "Уфу".
Не пропустите: Газизов отреагировал на информацию о его желании вернуться в "Спартак". | http://soccernews.ru
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