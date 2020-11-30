У главного тренера "Ференцвароша" Реброва подозрение на коронавирус

Теги барселонаференцварошкоронавируссергей ребров

У главного тренера "Ференцвароша" Реброва подозрение на коронавирус

У главного тренера "Ференцвароша" Сергея Реброва подозрение на коронавирус. Специалист ждет результатов теста. Если он окажется положительным, тренер пропустит матч 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Барселоной". Об этом сообщает спортивный журналист Франсеск Агиляр.

По данным источника, из-за подозрения на Covid-19 Ребров пропустил воскресную тренировку команды.

Матч "Ференцварош" - "Барселона" пройдет 2 декабря. Начало - в 23:00 мск.

А еще: Мората принес победу "Ювентусу" над "Ференцварошем"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" просит не наказывать Месси за поступок в память о Диего Марадоне

"Барселона" просит не наказывать Месси за поступок в память о Диего Марадоне

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов