У главного тренера "Ференцвароша" Реброва подозрение на коронавирус

У главного тренера "Ференцвароша" Сергея Реброва подозрение на коронавирус. Специалист ждет результатов теста. Если он окажется положительным, тренер пропустит матч 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Барселоной". Об этом сообщает спортивный журналист Франсеск Агиляр.



По данным источника, из-за подозрения на Covid-19 Ребров пропустил воскресную тренировку команды.



Матч "Ференцварош" - "Барселона" пройдет 2 декабря. Начало - в 23:00 мск.

А еще: Мората принес победу "Ювентусу" над "Ференцварошем"| http://soccernews.ru