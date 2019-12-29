У голкипера "Арсенала" Лено худший результат в лиге

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У голкипера "Арсенала" Лено худший результат в лиге

В матче 20-го тура чемпионата Англии "Арсенал" проиграл "Челси" (1:2) на своем поле.

Стоит отметить, что на 83-й минуте голкипер "канониров" Бернд Лено не попал по мячу, из-за чего хавбеку "Челси" Жоржиньо удалось забить гол.

Это седьмая ошибка вратаря "Арсенала" с начала сезона. Это худший показатель в чемпионате Англии в этом розыгрыше.

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Комментарии

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zenden 1985
zenden 1985

Арсенал славится своими вратарями, один Леманн чего стоит, не говоря уже о Симэне, этот вообще чудо-чудное чудил)

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