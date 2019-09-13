У голкипера "Челси" Кепы худший показатель сэйвов в нынешнем сезоне АПЛ

Голкипер "Челси" Кепа имеет худший показатель сэйвов (46,7%) в нынешнем сезоне чемпионата Англии. Об этом информирует BCSports.

По данным источника, лучший показатель у вратаря "Бернли" Ника Поупа - 16 сэйвов после 21 удара от соперника (76,2%). На втором месте по данному показателю расположился Уго Льорис (76%) и Каспер Шмайхель (75%). У Давида Де Хеа - 71,4%.

24-летний футболист перешел в "Челси" в 2918 году и "Атлетика" за 80 миллионов евро.

Завтра, 13 сентября, "синие" сыграют в гостях с "Вулверхэмптоном". Начало встречи - в 17:00 (мск).

Не пропустите:Агент рассказал, сколько Жоржиньо планирует выступать за "Челси"| http://soccernews.ru