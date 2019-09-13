У голкипера "Челси" Кепы худший показатель сэйвов в нынешнем сезоне АПЛ
Голкипер "Челси" Кепа имеет худший показатель сэйвов (46,7%) в нынешнем сезоне чемпионата Англии. Об этом информирует BCSports.
По данным источника, лучший показатель у вратаря "Бернли" Ника Поупа - 16 сэйвов после 21 удара от соперника (76,2%). На втором месте по данному показателю расположился Уго Льорис (76%) и Каспер Шмайхель (75%). У Давида Де Хеа - 71,4%.
24-летний футболист перешел в "Челси" в 2918 году и "Атлетика" за 80 миллионов евро.
Завтра, 13 сентября, "синие" сыграют в гостях с "Вулверхэмптоном". Начало встречи - в 17:00 (мск).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
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|Ливерпуль
|4
|12
|2
|Манчестер Сити
|4
|10
|3
|Лестер Сити
|4
|8
|4
|Кристал Пэлас
|4
|7
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|7
|6
|Арсенал Лондон
|3
|6
|7
|Манчестер Юнайтед
|4
|5
|8
|Шеффилд Юнайтед
|4
|5
|9
|Челси
|4
|5
|10
|Тоттенхэм
|3
|4
|11
|Бернли
|4
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Саутгемптон
|4
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|17
|Вулверхэмптон
|3
|3
|18
|Астон Вилла
|4
|3
|19
|Норвич Сити
|4
|3
|20
|Уотфорд
|4
|1