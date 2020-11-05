У голкипера "Динамо" Шунина сомнительный тест на коронавирус
Голкипер "Динамо" Антон Шунин сдал сомнительный тест на Covid-19. Об этом сообщается на сайте клуба.
На данный момент 33-летний футболист изолирован от команды и находится на самоизоляции.
Отмечается, что у Шунина нет никаких симптомов болезни. У остальных игроков "Динамо" тест на Covid дал отрицательный результат.
Напомним, футболист был вызван на ноябрьские матчи сборной России. Руководство национальной команды уже оповещено о тестах игрока.
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