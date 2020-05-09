У голкипера "Реал Сосьедада" диагностирован коронавирус

Теги реал сосьедадалекс ремирокоронавирус

У голкипера "Реал Сосьедада" диагностирован коронавирус

Основной вратарь "Реал Сосьедада" Алекс Ремиро заразился коронавирусной инфекцией, утверждает AS.

По сведениям издания, болезнь у 25-летнего футболиста протекает без симптомов.

В текущем сезоне Ремиро пропустил 24 гола в 26 матчах в составе "Реал Сосьедада". 

Футбольный сезон в Испании собираются возобновить во второй половине июня.

Не пропустите: Футболистов "Реала" проверили на коронавирус. | http://soccernews.ru
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