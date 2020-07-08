У голкипера "Спартака" Селихова украли обувь в поезде

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У голкипера "Спартака" Селихова украли обувь в поезде

Голкипер "Спартака" Александр Селихов в инстаграме рассказал, что у него в поезде украли обувь.

"Еду к бабушке. Уснул на верхней полке. Когда осталось десять минут, спускаюсь и понимаю, что у меня… 

Добро пожаловать в Орёл!" - сказал футболист.

Напомним, в сентябре 2019 года футболист перенес операцию из-за травмы правого ахиллового сухожилия. В нынешнем сезоне вратарь не участвовал ни в одном матче сезона.

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