У Головина есть шанс сыграть против "СКА-Хабаровск"

Полузащитник ЦСКА Александр Головин восстанавливается после травмы под присмотром клубных врачей.

Напомним, что хавбек из-за этого повреждения вынужден был пропустить поединок с "Локомотивом" (2:2).

Остальные футболисты, без учета уехавших в сборные, начали подготовку к матчу 17-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск".

Матч "СКА-Хабаровск" - ЦСКА состоится 18 ноября в 12:00 мск.

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