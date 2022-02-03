У Головина опять возникли проблемы со здоровьем
Фото инстаграм Александра Головина
Полузащитник "Монако" Александр Головин пропустил сегодняшнюю тренировку команды, сообщает "СЭ".
Официально причина отсутствия россиянина на занятии пока неизвестна. Вероятно, речь идёт об очередном повреждении.
Если опасения подтвердятся, то 25-летний футболист рискует не сыграть с "Лионом" в 23-м туре чемпионата Франции.
В текущем сезоне Головин сыграл за "Монако" 24 матча, забил 3 гола и сделал 5 ассистов.
Монегаски примут "Лион" в субботу, 5 февраля, в 23:00 по московскому времени.
Не пропустите: "Монако" Головина в результативном матче пробился в четвертьфинал Кубка Франции. | http://soccernews.ru
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