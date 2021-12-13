У Головина выше оценка от L’Equipe, чем у Месси за матч ПСЖ - "Монако"

2 Теги псжмонакокилиан мбаппелионель мессиалександр головин

У Головина выше оценка от L’Equipe, чем у Месси за матч ПСЖ - "Монако"

Фото твиттер ПСЖ

Авторитетное французское издание L’Equipe выставило оценки футболистам по итогам игры 18-го тура Лиги 1 между ПСЖ и "Монако" (2:0).

Наивысший балл получил нападающий парижан Килиан Мбаппе, оформивший дубль - 7 из 10 возможных.

Худшими игроками матча стали Лионель Месси (4), Джорджиньо Вейналдум (3) и Юссуф Фофана (3).

Оценка российского полузащитника "Монако" Александра Головина за поединок с ПСЖ - 6 из 10.

Не пропустите: Почеттино рассказал, когда ПСЖ выйдет на пик формы. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Инженер Клёпка
Инженер Клёпка

Карлану "золотые" левые фаберже жмут. Наступает на них карлан - больно! А ещё фаберже одно в тыльной части торчит - ужас! Тяжело быть гнумом бородатым...

Ответить
Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Что вас удивляет? Да, Александр Головин , капитан сборной России , сильнее Лео Месси по игровым и ментальным качествам. Как дважды два четыре.

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

УЕФА заново проведет жеребьевку 1/8 финала ЛЧ

УЕФА заново проведет жеребьевку 1/8 финала ЛЧ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов