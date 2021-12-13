У Головина выше оценка от L’Equipe, чем у Месси за матч ПСЖ - "Монако"

Фото твиттер ПСЖ

Авторитетное французское издание L’Equipe выставило оценки футболистам по итогам игры 18-го тура Лиги 1 между ПСЖ и "Монако" (2:0).

Наивысший балл получил нападающий парижан Килиан Мбаппе, оформивший дубль - 7 из 10 возможных.

Худшими игроками матча стали Лионель Месси (4), Джорджиньо Вейналдум (3) и Юссуф Фофана (3).

Оценка российского полузащитника "Монако" Александра Головина за поединок с ПСЖ - 6 из 10.

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