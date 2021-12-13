У Головина выше оценка от L’Equipe, чем у Месси за матч ПСЖ - "Монако"
Фото твиттер ПСЖ
Авторитетное французское издание L’Equipe выставило оценки футболистам по итогам игры 18-го тура Лиги 1 между ПСЖ и "Монако" (2:0).
Наивысший балл получил нападающий парижан Килиан Мбаппе, оформивший дубль - 7 из 10 возможных.
Худшими игроками матча стали Лионель Месси (4), Джорджиньо Вейналдум (3) и Юссуф Фофана (3).
Оценка российского полузащитника "Монако" Александра Головина за поединок с ПСЖ - 6 из 10.
Не пропустите: Почеттино рассказал, когда ПСЖ выйдет на пик формы. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
УЕФА заново проведет жеребьевку 1/8 финала ЛЧ
-
Стали известны все пары 1/16 финала Лиги Европы
-
Стал известен соперник "Барселоны" в 1/16 Лиги Европы
-
Определился соперник "Зенита" в 1/16 финала Лиги Европы
-
Анчелотти прокомментировал игру Модрича против "Атлетико"
-
Тюкавин верит в чемпионство "Динамо"
-
Роналду сыграет против Месси в 1/8 Лиги чемпионов
-
1
Стали известны все пары 1/8 финала Лиги чемпионов
-
Левандовски поделился целями на следующий год
-
Левандовски назвал двух защитников, против которых ему было сложнее всего играть
-
Журналист Карпов дал инсайд о будущем Витории в "Спартаке"
-
СМИ узнали, когда Агуэро объявит о завершении карьеры
-
Анчелотти прервал неудачную серию в матчах с "Атлетико"
-
Экс-форвард "Зенита" Рондон повторил достижение Тевеса в АПЛ
-
Слуцкий объяснил конфликтность Артёма Дзюбы
-
2
У Головина выше оценка от L’Equipe, чем у Месси за матч ПСЖ - "Монако"
-
Воронин рассказал, в каком случае "Динамо" станет чемпионом России в этом сезоне
-
"Милан" нашёл замену Ибрагимовичу в "Ливерпуле"
-
Витория может остаться в "Спартаке"
-
Рангник выбрал нового тренера для "Манчестер Юнайтед"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13