У Гризманна сегодня родилась дочь. И это очень любопытно

Теги антуан гризманн

У Гризманна сегодня родилась дочь. И это очень любопытноФото: Твиттер @AntoGriezmann 
Сегодня, 8 апреля, форвард "Барселоны" Антуан Гризманн пропустил тренировку своей команды. Причина очень даже существенная - футболист в третий раз стал отцом, сообщает Mundo Deportivo.

У игрока сборной Франции и его избранницы Эрики Чоперены родилась дочь, ее назвали Альба.

В том, что девочка родилась именно сегодня, есть удивительная закономерность. Дело в том, что все дети Гризманна родились 8 апреля. Старшая дочь, Миа, появилась на свет 8 апреля 2016 года, а мальчик Амаро родился 8 апреля 2019-го.

Нападающий наверняка получит много вопросов от своих одноклубников и сможет ответить на них завтра, когда вернется к тренировкам перед матчем с "Реалом", намеченным на 10 апреля.

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