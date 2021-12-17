У Гвардиолы подозрение на коронавирус

Фото твиттер "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" объявил об отмене пресс-конференции Хосепа Гвардиолы в преддверии матча 18-го тура АПЛ против "Ньюкасла".

По информации BBC, причина срыва мероприятия - подозрение на коронавирус у испанского наставника.

Тренер "горожан" сдал сомнительный тест на COVID-19 и пока находится на карантине в ожидании результата повторного анализа.

"Ньюкасл" примет "Манчестер Сити" в воскресенье, 19 декабря, в 17:15 по московскому времени.

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