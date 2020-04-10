У Хамеса есть четыре варианта продолжения карьеры

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У Хамеса есть четыре варианта продолжения карьеры

Хавбек мадридского "Реала" Хамес Родригес, несмотря на отсутствие игровой практики, по-прежнему пользуется спросом на европейском трансферном рынке.

По информации AS, у звёздного колумбийца есть четыре варианта продолжения карьеры - по два из Англии и Италии.

Сообщается, что заполучить 28-летнего полузащитника хотят "Ювентус", "Наполи", "Манчестер Юнайтед" и "Эвертон".

Рыночная стоимость Хамеса оценивается в 32 миллиона евро. В текущем сезоне игрок провёл за "Реал" 13 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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