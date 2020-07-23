У Хамеса есть предложения от четырёх клубов

Теги манчестер юнайтедмиланинтер миланбенфикареал мадридхамес родригестрансферы

У Хамеса есть предложения от четырёх клубов

Полузащитник мадридского "Реала" Хамес Родригес может продолжить карьеру в Англии, Италии или Португалии.

По информации El Chiringuito, звёздного колумбийца приглашают "Манчестер Юнайтед", "Милан", "Интер" и "Бенфика".

Сам 29-летний хавбек хотел бы попробовать свои силы в АПЛ.

В текущем сезоне Хамес сыграл за "Реал" 14 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 32 миллиона евро.

Не пропустите: "Реал" согласился снизить цену на Хамеса. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Получили кубок в хорошем настроении: "Ливерпуль" перестрелял "Челси" в очень результативном матче и осложнил "аристократам" борьбу за ЛЧ

Получили кубок в хорошем настроении: "Ливерпуль" перестрелял "Челси" в очень результативном матче и осложнил "аристократам" борьбу за ЛЧ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов