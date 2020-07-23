У Хамеса есть предложения от четырёх клубов

Полузащитник мадридского "Реала" Хамес Родригес может продолжить карьеру в Англии, Италии или Португалии.

По информации El Chiringuito, звёздного колумбийца приглашают "Манчестер Юнайтед", "Милан", "Интер" и "Бенфика".

Сам 29-летний хавбек хотел бы попробовать свои силы в АПЛ.

В текущем сезоне Хамес сыграл за "Реал" 14 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 32 миллиона евро.

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