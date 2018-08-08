У Харри Кейна родился второй ребенок



Нападающий "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн стал отцом во второй раз.

У футболиста у его жены Кейт родилась еще одна дочь.

"Наше прекрасное пополнение в семье! Вивьен Джейн Кейн. Так горжусь тобой, Кейт. Это были удивительные и безболезненные роды в воде", - написал Кейн в своем Instagram.

Ранее у 25-летнего Кейна родилась первая дочь Айви Джейн Кейн 8 января 2017 года.

Не пропустите: Трансфер Грилиша в "Тоттенхэм" сорвался. | http://soccernews.ru