У Харри Кейна родился второй ребенок

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У Харри Кейна родился второй ребенок
Нападающий "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн стал отцом во второй раз.

У футболиста у его жены Кейт родилась еще одна дочь.

"Наше прекрасное пополнение в семье! Вивьен Джейн Кейн. Так горжусь тобой, Кейт. Это были удивительные и безболезненные роды в воде", - написал Кейн в своем Instagram.

Ранее у 25-летнего Кейна родилась первая дочь Айви Джейн Кейн 8 января 2017 года. 

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