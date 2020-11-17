У хавбека "Арсенала" выявили коронавирус

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У хавбека "Арсенала" выявили коронавирус

Лондонский "Арсенал" теряет полузащитника Мохамеда Эль Ненни.

28-летний футболист заразился коронавирусом - положительный тест он сдал в расположении сборной Египта.

Самочувствие у хавбека "канониров" хорошее - болезнь проходит бессимптомно.

Стоит отметить, что ранее COVID-19 выявили у другого игрока египетской сборной - Мохамеда Салаха.

Эль Ненни в текущем сезоне сыграл за "Арсенал" 11 матчей, результативными действиями не отличался.

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