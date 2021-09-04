У хавбека "Милана" Кессье есть три предложения от других клубов

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У хавбека "Милана" Кессье есть три предложения от других клубов

Фото инстаграм Франка Кессье

Полузащитник "Милана" Франк Кессье может сменить команду по окончании текущего сезона.

Следующим летом истекает контракт игрока с "россонери", и этим хотят воспользоваться сразу три статусных клуба.

Как сообщает Football Italia, 24-летний ивуариец получил предложения от ПСЖ, "Ливерпуля" и "Тоттенхэма".

В отличие от конкурентов "Милан" не готов удовлетворить финансовые требования Кессье - 10 миллионов евро в год с учётом бонусов.

Хавбек выступает за итальянский клуб с 2017 года, сыграл 184 матча, забил 30 голов и сделал 15 ассистов. Его рыночная стоимость - 55 миллионов евро.

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