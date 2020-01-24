У хавбека "Милана" Пакеты возникли психологические проблемы
Полузащитник "Милана" Лукас Пакета столкнулся с проблемами психологического характера, утверждает Sky Sport Italia.
По информации источника, бразильцу не удалось освоиться в итальянском клубе, поэтому он чувствует себя дискомфортно.
А накануне футболист вовсе попросил тренерский штаб не включать его в заявку на ближайший матч из-за "нехватки спокойствия".
"Милан" купил Пакету год назад у "Фламенго" за 38,4 миллионов евро. В активе 22-летнего хавбека с тех пор 1 гол и 3 ассиста в 32 матчах.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|20
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|2
|Интер Милан
|20
|47
|3
|Лацио
|19
|45
|4
|Рома
|20
|38
|5
|Аталанта
|20
|35
|6
|Кальяри
|20
|30
|7
|Парма
|20
|28
|8
|Милан
|20
|28
|9
|Торино
|20
|27
|10
|Хеллас Верона
|19
|26
|11
|Наполи
|20
|24
|12
|Болонья
|20
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|13
|Фиорентина
|20
|24
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|Удинезе
|20
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|15
|Сассуоло
|20
|22
|16
|Сампдория
|20
|19
|17
|Лечче
|20
|16
|18
|СПАЛ
|20
|15
|19
|Брешия
|20
|15
|20
|Дженоа
|20
|14