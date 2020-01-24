У хавбека "Милана" Пакеты возникли психологические проблемы

Полузащитник "Милана" Лукас Пакета столкнулся с проблемами психологического характера, утверждает Sky Sport Italia.

По информации источника, бразильцу не удалось освоиться в итальянском клубе, поэтому он чувствует себя дискомфортно.

А накануне футболист вовсе попросил тренерский штаб не включать его в заявку на ближайший матч из-за "нехватки спокойствия".

"Милан" купил Пакету год назад у "Фламенго" за 38,4 миллионов евро. В активе 22-летнего хавбека с тех пор 1 гол и 3 ассиста в 32 матчах.

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