У хавбека "Спартака" Тиля есть несколько предложений от других клубов

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У хавбека "Спартака" Тиля есть несколько предложений от других клубов

Вопрос о том, где продолжит карьеру полузащитник московского "Спартака" Гус Тиль, остаётся открытым.

По информации Ed.nl, 22-летний футболист вряд ли окажется в ПСВ, о чём сообщалось ранее.

Впрочем, у голландца есть несколько других предложений от клубов, названия которых не разглашаются.

Тиль является самым дорогим трансфером в истории "Спартака". В 2019 году он перешёл из АЗ за 16 миллионов евро. В составе "красно-белых" хавбек провел 21 матч во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 ассиста. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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