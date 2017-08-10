У хавбека "Спартака" Тимофеева диагностирован разрыв крестообразной связки коленного сустава

Медицинский штаб московского "Спартака" озвучил диагноз полузащитника Артёма Тимофеева.

Напомним, что 23-летний футболист получил серьёзную травму во вчерашнем матче чемпионата России против тульского "Арсенала".

После углублённого медобследования врачи констатировали, что у Тимофеева разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава. Хавбеку потребуется операция. Точные сроки его восстановления станут известны позднее. | http://soccernews.ru