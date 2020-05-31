У хавбека "Торино" Базелли подозрение на разрыв связок

Хавбек "Торино" Даниэле Базелли на тренировке повредил колено. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По данным источника, у футболиста может быть разрыв крестообразной связки. Возможно, у игрока частичный разрыв связки.

В скором времени станет известен точный диагноз 28-летнего футболиста. Если будет разрыв "крестов" Базеллини пропустит до полугода.

В этом сезоне футболист провел 21 матч в Серии А.

Не пропустите: Экс-тренер "Милана" Джампаоло может возглавить "Торино"| http://soccernews.ru