У хавбека "Зенита" обнаружили коронавирус

Полузащитник питерского "Зенита" Вильмар Барриос сдал положительный тест на коронавирус.

Как сообщает официальный сайт "сине-бело-голубых", инфекцию у футболиста выявили ещё на сборе в Дубае.

В связи с этим 27-летний колумбиец был помещён на карантин. Его самочувствие - хорошее.

В этом сезоне Барриос сыграл за "Зенит" 23 матча, в которых сделал 1 ассист.

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