У хавбека "Зенита" Ригони есть предложения из Аргентины и Мексики
Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони может покинуть питерский клуб во время летнего трансферного окна.
По информации Fox Sports, у 26-летнего аргентинца есть предложения от "Бока Хуниорс" и "Америки".
TNT Sports, в свою очередь, сообщает, что окружение футболиста настаивает на его уходе из "Зенита", поскольку там он не получает достаточного количества игрового времени.
Ригони первую половину минувшего сезона провёл на правах аренды в "Аталанте". После возвращения в стан "сине-бело-голубых" он сыграл 12 матчей, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.
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