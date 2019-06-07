У хавбека "Зенита" Ригони есть предложения из Аргентины и Мексики

Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони может покинуть питерский клуб во время летнего трансферного окна.

По информации Fox Sports, у 26-летнего аргентинца есть предложения от "Бока Хуниорс" и "Америки".

TNT Sports, в свою очередь, сообщает, что окружение футболиста настаивает на его уходе из "Зенита", поскольку там он не получает достаточного количества игрового времени.

Ригони первую половину минувшего сезона провёл на правах аренды в "Аталанте". После возвращения в стан "сине-бело-голубых" он сыграл 12 матчей, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.

Не пропустите: "Зенит" пытается переманить таланта из "Спартака". | http://soccernews.ru