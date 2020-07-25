У Хави диагностирован коронавирус

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У Хави диагностирован коронавирус

Главный тренер "Аль-Садда" Хави сообщил, что он заразился коронавирусной инфекцией.

"Несколько дней назад я сдал положительный тест на COVID-19. К счастью, я хорошо себя чувствую, но мне придётся находиться в изоляции, пока я не избавлюсь от вируса. Когда мне разрешат, я буду счастлив вернуться к своим обязанностям", - сказал 40-летний испанец.

Напомним, что три недели назад Хави продлил контракт с "Аль-Саддом" до конца сезона 2020/21. В соглашении есть пункт, позволяющий тренеру уйти в "Барселону".

Пандемия коронавируса охватила мир в конце прошлого года. На сегодняшний день насчитывается почти 16 миллионов заболевших, более 640 тысяч человек умерли.

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