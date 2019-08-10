У Хедиры появился новый вариант продолжения карьеры

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У Хедиры появился новый вариант продолжения карьеры

Будущее полузащитника "Ювентуса" Сами Хедиры по-прежнему остаётся неопределённым.

Ранее сообщалось об интересе к немцу со стороны "Арсенала", "Вулверхэмптона", "Бешикташа", "Фенербахче", "Валенсии" и "Фиорентины.

Теперь же, по информации итальянской прессы, в борьбу за хавбека включился "Штутгарт".

32-летний Хедира является воспитанником "швабов", за основную команду выступал с 2006 по 2010 год.

Рыночная стоимость игрока - 7 миллионов евро. Его контракт со "старой синьорой" истекает в 2021 году.

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