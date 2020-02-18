У "Химок" может смениться владелец и вернуться задача выхода в РПЛ

"Химки" могут вернуться в борьбу за путёвку в российскую Премьер-лигу, сообщает "Чемпионат".

По информации источника, в ближайшее время у подмосковного клуба может смениться владелец.

При таком сценарии будут решены финансовые проблемы "Химок" и вернётся задача выхода в РПЛ.

Напомним, что чуть менее месяца назад из-за отказа от амбиций по повышению в классе команду покинул её главный тренер Андрей Талалаев.

"Химки" занимают третье место в турнирной таблице ФНЛ по итогам 25 туров.

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