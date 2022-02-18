У "Химок" появился новый спонсор

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У "Химок" появился новый спонсор

Фото сайт "Химок"

"Химки" на своём официальном сайте объявили о старте сотрудничества с компанией "Мособлгаз".

Крупнейшая газораспределительная организация России стала спонсором клуба из Подмосковья.

Сообщается, что стороны заключили контракт до конца текущего сезона.

"Химки" набрали 14 очков в 18 турах РПЛ и занимают последнее место в таблице.

Не пропустите: "Ахмат" объявил о подписании хавбека "Химок". | http://soccernews.ru
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