У "Химок" появился новый спонсор

Фото сайт "Химок"

"Химки" на своём официальном сайте объявили о старте сотрудничества с компанией "Мособлгаз".

Крупнейшая газораспределительная организация России стала спонсором клуба из Подмосковья.

Сообщается, что стороны заключили контракт до конца текущего сезона.

"Химки" набрали 14 очков в 18 турах РПЛ и занимают последнее место в таблице.

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