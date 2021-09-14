У "Химок" возникли финансовые проблемы
Генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов сообщил о наличии проблем с деньгами у подмосковных "Химок".
"Там есть определённые финансовые проблемы. Я знаю, что там есть задержки по заработной плате в этом сезоне и есть частично невыплаченные премиальные за прошлый сезон. С чем это связано, пока сказать не могу.
Надеюсь, что в ближайшее время клуб эти задолженности погасит. Пока никаких обращений со стороны футболистов в юрисдикционные органы РФС не было. Смотрим за ситуацией, задержки по зарплате и премиальным бывают периодически почти во всех клубах", - сказал Зотов.
"Химки" набрали 6 очков в 7 турах РПЛ и занимают 13-е место в таблице лиги.
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