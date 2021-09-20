У Холанда в среднем 1,3 голевых действия за матч в "Боруссии"
Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд демонстрирует выдающуюся статистику в Германии.
После перехода в клуб Бундеслиги звёздный футболист сыграл 67 матчей, в которых забил 68 голов и сделал 19 ассистов.
В среднем 21-летний норвежец делает 1,3 результативных действия за игру в составе "шмелей".
В этом сезоне Холанд отличается забитыми мячами в семи поединках подряд за "Боруссию" и сборную.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20