У Холанда в среднем 1,3 голевых действия за матч в "Боруссии"

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У Холанда в среднем 1,3 голевых действия за матч в "Боруссии"

Фото твиттер Эрлинга Холанда

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд демонстрирует выдающуюся статистику в Германии.

После перехода в клуб Бундеслиги звёздный футболист сыграл 67 матчей, в которых забил 68 голов и сделал 19 ассистов.

В среднем 21-летний норвежец делает 1,3 результативных действия за игру в составе "шмелей".

В этом сезоне Холанд отличается забитыми мячами в семи поединках подряд за "Боруссию" и сборную.

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