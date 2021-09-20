У Холанда в среднем 1,3 голевых действия за матч в "Боруссии"

Фото твиттер Эрлинга Холанда

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд демонстрирует выдающуюся статистику в Германии.

После перехода в клуб Бундеслиги звёздный футболист сыграл 67 матчей, в которых забил 68 голов и сделал 19 ассистов.

В среднем 21-летний норвежец делает 1,3 результативных действия за игру в составе "шмелей".

В этом сезоне Холанд отличается забитыми мячами в семи поединках подряд за "Боруссию" и сборную.

Не пропустите: Холанд отказался подарить футболку ребенку. | http://soccernews.ru