У Холанда за "Боруссию" больше голов, чем сыгранных матчей

Фото: инстаграм Холанда\Автор неизвестен

Норвежский форвард "Боруссии" Дортмунд Эрлинг Холанд cделал дубль в матче против "Фрайбурга" (5:1) в 19-м туре немецкой Бундеслиги.

Для нападающего сборной Норвегии эти голы стали 77-м и 78-м в составе дортмундского клуба соответственно. За "шмелей" Холанд сыграл 77 матчей. Таким образом, у игрока больше забитых голов, нежели сыгранных матчей за "Боруссию".

В нынешнем сезоне Бундеслиги Эрлинг забил 15 голов в 13 матчах Бундеслиги. Больше него забили только Роберт Левандовски из "Баварии" (20 голов) и Патрик Шик из "Байера" (17 голов). Также норвежец отдал пять ассистов.

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