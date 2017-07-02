У Ибрагимовича появился новый вариант для продолжения карьеры

Теги манчестер юнайтеджозе моуриньюзлатан ибрагимович

У Ибрагимовича появился новый вариант для продолжения карьерыУ Златана Ибрагимовича, который текущим летом покинул "Манчестер Юнайтед" на правах свободного агента, появился новый вариант для продолжения карьеры.

Как информирует испанская пресса, 35-летний бомбардир может продолжить свои выступления за "красных дьяволов". Главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуринью планирует сделать шведскому нападающему, которого слухи активно связывали с мадридским "Атлетико", предложение о продлении их сотрудничества. 

В завершившемся сезоне Ибрагимович забил 28 мячей и сделал 10 результативных передач в 46 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" интересуется Бартрой. | soccernews.ru

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