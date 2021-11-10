У игрока 1хСтавка сыграл суперэкспресс с выигрышем в 12 миллионов рублей
Мы привыкли слышать и видеть самые разные истории успеха. Кто-то находит клад в земле, кто-то участвует в невероятных шоу с суперпризами победителям, а кто-то “просто” долго и упорно трудится. Но есть люди, которые показывают способности зарабатывать на своих знаниях спорта и доказывают, что нет ничего невозможного.
Фантастические чутье и интуицию продемонстрировал один из игроков букмекерской компании 1хСтавка. У него сыграл невероятный экспресс из 20 событий, которые дали итоговый коэффициент в 8402.58. Счастливыми для Александра из Подольска стали предпоследние выходные октября.
Вот как выглядел победный экспресс:
В этом экспрессе у игрока случилось 3 возврата - на домашних матчах “Вест Хэма”, “Ромы” и “Интера”, но и без этого итоговый выигрыш вышел максимально приятным, ведь сумма ставки составила 1500 рублей. Александр получит 12 603 761,74 рублей.
Как видим, выигрышной для игрока стала стратегия делать ставки на футбольные матчи из самых разных чемпионатов. Но это лишь один из возможных путей к победе, игроки 1хСтавка в состоянии выбрать свой собственный - и компания предоставит им оптимальные условия для этого.
Интересно, что ставка была сделана с помощью мобильного приложения для Android, которое предоставляет те же возможности, что и веб-версия. Ежедневно тысячи игроков используют его для ставок, оперативно реагируя на события в мире спорта. И, как видим, иногда это позволяет сбываться самым дерзким планам.
Делайте прогнозы на спортивные события на 1хСтавка - и побеждайте с любимыми клубами!
опрос
Лента новостей
-
"Ливерпуль" летом покинет спортивный директор
-
"Динамо" может подписать аргентинского вингера "Боки Хуниорс"
-
Кьеллини высказался о Суперлиге
-
Почеттино высказался о Лиге 1
-
У игрока 1хСтавка сыграл суперэкспресс с выигрышем в 12 миллионов рублей
-
Карпин поделился мнением о сборной Кипра
-
Карпин высказался об отсутствии Дзюбы в сборной России
-
Ребров высказался о Максименко
-
"Барселона" представила тренерский штаб Хави
-
"Фиорентина" может подписать одного из форвардов "Реала" в случае ухода Влаховича зимой
-
Карвахаль рассказал о требованиях к себе
-
1
Месси может вернуться в "Барселону"
-
Карвахаль высказался об изменениях в своем рационе
-
Погба высказался о своем травме
-
Уилшер поделился мнением о возможном трансфере Азара в "Ньюкасл"
-
"Реал" планирует продлить контракты сразу трех футболистов
-
1
Ракитич высказался о шансах Бензема на "Золотой мяч"
-
Карвахаль поделился мнением о Винисиусе Жуниоре
-
Мнения "Атлетико" и Симеоне о трансфере Влаховича не совпадают
-
Карвахаль высказался об отсутствии Рамоса в сборной Испании
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18