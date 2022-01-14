У игрока "Баварии" возникли проблемы с сердцем: подробности
Фото инстаграм Альфонсо Дэвиса
У левого защитника "Баварии" Альфонсо Дэвиса диагностирован миокардит (воспаление сердечной мышцы).
"У Дэвиса есть признаки лёгкого миокардита после заражения коронавирусом. Это не драматично, но он пропустит несколько недель, потому что для лечения требуется время", - рассказал главный тренер "ротен" Юлиан Нагельсманн.
В текущем сезоне 21-летний Дэвис сыграл за "Баварию" 23 матча и сделал 6 ассистов.
Напомним, что о заболевании канадца коронавирусом стало известно 6 января.
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