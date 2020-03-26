У игрока "Брайтона" подтвердился коронавирус

Исполнительный директор "Брайтона" Пол Барбер рассказал о том, что один из футболистов заразился коронавирусом, передает Sky Sports.

Имя заболевшего игрока пока не оглашается.

На данный момент все тренировочные базы АПЛ закрыты, а игроки находятся на карантине дома. По требованию клуба, все футболисты, чувствующие недомогания, прошли тест на коронавирус, по результатам которого был выявлен один зараженный.

По неофициальным данным, Covid-19 подтвердился у нападающего Аарона Конноли.

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