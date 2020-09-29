У игрока "Монако" перед трансфером в другой клуб обнаружили коронавирус

Теги сампдориямонакобальде кейтатрансферыкоронавирус

У игрока "Монако" перед трансфером в другой клуб обнаружили коронавирус

Форвард "Монако" Бальде Кейта заразился коронавирусной инфекцией, пишет Football Italia.

У футболиста обнаружили COVID-19 в ходе медицинского обследования перед переходом в "Сампдорию".

25-летний сенегалец отправлен на карантин. Его будущее пока находится под вопросом.

Ожидалось, что "Сампдория" арендует Кейта до конца сезона с опцией выкупа за 12 миллионов евро.

Не пропустите: В "Дженоа" произошла вспышка коронавируса. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Форвард "Ростова" Шомуродов близок к переходу в итальянский клуб

Форвард "Ростова" Шомуродов близок к переходу в итальянский клуб

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов