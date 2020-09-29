У игрока "Монако" перед трансфером в другой клуб обнаружили коронавирус

Форвард "Монако" Бальде Кейта заразился коронавирусной инфекцией, пишет Football Italia.

У футболиста обнаружили COVID-19 в ходе медицинского обследования перед переходом в "Сампдорию".

25-летний сенегалец отправлен на карантин. Его будущее пока находится под вопросом.

Ожидалось, что "Сампдория" арендует Кейта до конца сезона с опцией выкупа за 12 миллионов евро.

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